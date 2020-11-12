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Украина пропустила курьёзный гол и проиграла Польше

Украина пропустила курьёзный гол и проиграла Польше
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В товарищеском матче сборная Польши переиграла сборную Украины со счётом 2:0.

На 13-й минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти. Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил нелепый гол на 41-й минуте встречи. После длинной передачи из глубины поля Лунин неосмотрительно вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке в касание вынести мяч за боковую. В результате мяч подхватил Кшиштоф Пёнтек и нанес дальний удар по пустым воротам.

На 63-й минуте Якуб Модер удвоил преимущество поляков. Плахета навесил с левого края чужой штрафной во вратарскую, откуда Модер ударом головой отправил мяч в штангу, после чего первым успел на добивание и поразил ворота.

Сборная Польши выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Польская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Италии (15 ноября) и Нидерландов (18 ноября).

Украинская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Подопечные Андрея Шевченко сыграют на групповом этапе с национальными командами Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Польша
Окончен
2 : 0
Украина
1:0 Пёнтек – 40'   2:0 Модер – 63'
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