Украина пропустила курьёзный гол и проиграла Польше

В товарищеском матче сборная Польши переиграла сборную Украины со счётом 2:0.



На 13-й минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти. Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил нелепый гол на 41-й минуте встречи. После длинной передачи из глубины поля Лунин неосмотрительно вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке в касание вынести мяч за боковую. В результате мяч подхватил Кшиштоф Пёнтек и нанес дальний удар по пустым воротам.

На 63-й минуте Якуб Модер удвоил преимущество поляков. Плахета навесил с левого края чужой штрафной во вратарскую, откуда Модер ударом головой отправил мяч в штангу, после чего первым успел на добивание и поразил ворота.

Сборная Польши выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Польская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Италии (15 ноября) и Нидерландов (18 ноября).



Украинская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Подопечные Андрея Шевченко сыграют на групповом этапе с национальными командами Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).