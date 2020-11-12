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Дубль Батшуайи принёс Бельгии волевую победу над Швейцарией

Дубль Батшуайи принёс Бельгии волевую победу над Швейцарией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В товарищеском матче сборная Бельгии переиграла сборную Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник швейцарской команды Адмир Мехмеди. В начале второго тайма бельгийский нападающий Миши Батшуайи сравнял счёт, ему ассистировал полузащитник Юри Тилеманс. На 70-й минуте Батшуайи оформил дубль, голевую передачу на свой счёт записал защитник Томас Фоке.

Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром.

Результаты других товарищеских матчей:

Люксембург — Австрия — 0:3

Словения — Азербайджан — 0:0

Болгария — Гибралтар — 3:0

Сан-Марино — Латвия — 0:3

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 1
Швейцария
0:1 Мехмеди – 12'   1:1 Батшуайи – 49'   2:1 Батшуайи – 70'
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