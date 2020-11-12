Дубль Батшуайи принёс Бельгии волевую победу над Швейцарией
В товарищеском матче сборная Бельгии переиграла сборную Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник швейцарской команды Адмир Мехмеди. В начале второго тайма бельгийский нападающий Миши Батшуайи сравнял счёт, ему ассистировал полузащитник Юри Тилеманс. На 70-й минуте Батшуайи оформил дубль, голевую передачу на свой счёт записал защитник Томас Фоке.
Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром.
Результаты других товарищеских матчей:
Люксембург — Австрия — 0:3
Словения — Азербайджан — 0:0
Болгария — Гибралтар — 3:0
Сан-Марино — Латвия — 0:3
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