Дубль Батшуайи принёс Бельгии волевую победу над Швейцарией

В товарищеском матче сборная Бельгии переиграла сборную Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник швейцарской команды Адмир Мехмеди. В начале второго тайма бельгийский нападающий Миши Батшуайи сравнял счёт, ему ассистировал полузащитник Юри Тилеманс. На 70-й минуте Батшуайи оформил дубль, голевую передачу на свой счёт записал защитник Томас Фоке.

Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром.

Результаты других товарищеских матчей:

Люксембург — Австрия — 0:3

Словения — Азербайджан — 0:0

Болгария — Гибралтар — 3:0

Сан-Марино — Латвия — 0:3