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Португалия разгромила Андорру со счётом 7:0, Роналду забил 102-й гол за сборную

Португалия разгромила Андорру со счётом 7:0, Роналду забил 102-й гол за сборную
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В товарищеском матче сборная Португалии разгромила сборную Андорры. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счётом 7:0.

Первый гол португальской команды забил Педру Нету на 8-й минуте встречи. Затем у португальцев отличился Паулинью, ему ассистировал Нелсон Семеду. Во втором тайме на поле вышел нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Спустя 11 минут после появления он отдал голевой пас на Ренату Саншеша.

На 61-й минуте Паулинью оформил дубль, голевую передачу отдал Мариу Руй. Эмили Гарсия забил автогол, увеличив преимущество португальцев до пяти мячей. На 85-й минуте Роналду с передачи Руя забил гол, который стал для него 102-м за сборную Португалии. Окончательный счёт на табло установил Жоау Фелиш — 7:0.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
7 : 0
Андорра
1:0 Нету – 8'   2:0 Паулинью – 29'   3:0 Саншеш – 56'   4:0 Паулинью – 61'   5:0 Гарсия – 76' (автогол)   6:0 Роналду – 85'   7:0 Фелиш – 88'
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