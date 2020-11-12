Серхио Рамос повторил рекорд Буффона по количеству матчей среди европейских сборных

34-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос близок к историческому рекорду в составе национальной команды, информирует Goal в «твиттере».
Как сообщает источник, для Серхио Рамоса товарищеская встреча со сборной Нидерландов (1:1) стала 176-й в составе национальной сборной Испании. Он сравнялся по этому показателю с 42-летним вратарём сборной Италии Джанлуиджи Буффоном, которому и принадлежит этот рекорд среди игроков европейских национальных команд.
Напомним, что Серхио Рамос дебютировал в составе основной сборной Испании в возрасте 18 лет в 2005 году в товарищеском матче со сборной Китая (3:0), сам защитник вышел на поле на 46-й минуте, заменив Карлеса Пуйоля.
В 176 встречах 34-летний защитник забил 24 гола и отдал 7 результативных передач, получив 24 предупреждения и ни разу не удалившись.
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