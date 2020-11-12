Беспроигрышная серия сборной Италии достигла 20 матчей
В товарищеском матче сборная Италии принимала национальную команду Эстонии. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Как сообщает MisterChip в «твиттере», текущая беспроигрышная серия сборной Италии насчитывает уже 20 матчей. Это третья лучшая серия в истории «скуадра адзурры» и лучшая текущая среди всех национальных сборных мира. Из 20 матчей подопечные Роберто Манчини одержали победу в 15 случаях. Последнее поражение сборной Италии датируется сентябрём 2018 года, когда в игре Лиге наций УЕФА они уступили Португалии со счётом 0:1.
Следующую встречу сборная Италии проведёт на домашнем поле с Польшей. Матч состоится 15 ноября, начало – 22:45 мск.
Сборная Италии разгромила Эстонию, забив два гола с пенальти
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