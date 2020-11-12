Луис Энрике — об игре Рамоса: Серхио уникален, он словно на другом уровне

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги товарищеской встречи с Нидерландами (1:1).

«У меня хорошие эмоции после сложной игры с Нидерландами. У нас было несколько хороших отрезков игры, хотя во втором тайме мы стали немного неорганизованными. Но в целом я доволен своей командой, которая показала хорошее отношение. У нас был план по привлечению свежих игроков перед двумя матчами Лиги наций. Я более чем доволен увиденным.

Выступление Рамоса? Серхио уникален. Он словно на другом уровне. Подобный рекорд по количеству проведённых игр доступен только действительно одарённым.

Выступления Мораты и Коке? Альваро был очень хорош, как и последние месяцы игры за «Ювентус», с ним в атаке мы создали проблемы Нидерландам. Коке — это тот игрок, который даёт нам полную гарантию, что он будет выступать на очень высоком уровне. Он делал очень хорошо именно то, о чем я его просил, и у него есть сильные индивидуальные качества, чтобы выступать на данной позиции», — цитирует Энрике Goal.

Напомним, в матче с Нидерландами Серхио Рамос повторил рекорд Джанлуиджи Буффона среди европейских сборных по количеству матчей за национальную команду.