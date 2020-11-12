Йоахим Лёв: возможно, вы больше не увидите Германию с таким стартовым составом

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал результат товарищеской игры со сборной Чехией (1:0).
«Мы, вероятно, больше никогда не выйдем на матч с таким стартовым составом. Тем не менее, ребята смогли показать себя, так что все могут быть довольны. Германия хорошо выступила в первом тайме, но во втором мы должны были сделать счет 2:0. Были, конечно, и некоторые ошибки, но в целом, рад, что мы уберегли счёт 1:0.
Иногда нам не удавалось сконцентрироваться. В первом тайме мы были лучше, как в комбинациях у ворот, так и по количеству ударов.
Я очень рад, что Филипп Макс так хорошо сыграл, а также, что отличился Вальдшмидт. Я думаю, что в целом вы можете быть довольны новичками. Отмечу, что в первой половине у нас была более качественная игра из-за присутствия на поле Илкая Гюндогана», — приводит слова Лёва Goal.
В игре со сборной Чехии в составе немцев дебютировали Боте Баку и Филипп Макс, а Флориан Нойхаус и Йонас Хофманн отыграли свои вторые матчи.
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