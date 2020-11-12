Скалони: Месси испытывает дискомфорт в лодыжке, но это не мешает ему играть
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал состояние нападающего Лионеля Месси в преддверии матчей квалификации ЧМ-2022 со сборными Парагвая и Перу.
«Месси тренировался с нами в нормальном режиме. Он испытывает дискомфорт в лодыжке, но это не мешает ему играть, поэтому для нас он в хорошей форме и доступен. Посмотрим, изменится ли что-нибудь завтра, но в принципе он готов к матчам», — приводит слова Скалони Goal.
Сборной Аргентины в ноябре предстоит сыграть в квалификации чемпионата мира 2022 года со сборными Парагвая (13 ноября) и Перу (18 ноября).
Сборная Аргентины стартовала в квалификации с двух побед. Аргентинцы одержали победу в матче со сборной Эквадора (1:0) и сборной Боливии (2:1).
Рекомендуем вам
- 12 ноября 2020
-
06:45
-
06:11
-
05:57
-
05:37
-
05:22
-
04:43
-
04:15
-
03:51
-
03:30
-
03:19
-
02:58
-
02:36
-
02:23
-
02:07
-
01:48
-
01:33
-
01:17
-
01:01
-
00:45
-
00:40
-
00:38
-
00:36
-
00:36
-
00:35
-
00:15
-
00:07
- 11 ноября 2020
-
23:58
-
23:49
-
23:31
-
23:31
-
23:26
-
23:21
-
23:17
-
22:59
-
22:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам