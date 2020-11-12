Скалони: Месси испытывает дискомфорт в лодыжке, но это не мешает ему играть

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал состояние нападающего Лионеля Месси в преддверии матчей квалификации ЧМ-2022 со сборными Парагвая и Перу.

«Месси тренировался с нами в нормальном режиме. Он испытывает дискомфорт в лодыжке, но это не мешает ему играть, поэтому для нас он в хорошей форме и доступен. Посмотрим, изменится ли что-нибудь завтра, но в принципе он готов к матчам», — приводит слова Скалони Goal.

Сборной Аргентины в ноябре предстоит сыграть в квалификации чемпионата мира 2022 года со сборными Парагвая (13 ноября) и Перу (18 ноября).

Сборная Аргентины стартовала в квалификации с двух побед. Аргентинцы одержали победу в матче со сборной Эквадора (1:0) и сборной Боливии (2:1).