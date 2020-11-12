«Явная несправедливость». Адвокат «Наполи» об отказе аннулировать техпоражение

Адвокат «Наполи» Маттиа Грассани высказался по поводу отказа аннулировать. техническое поражение в матче 3-го тура Серии А с «Ювентусом»

«Наполи» категорически отвергает чрезвычайно суровое решение. Приговор ещё жёстче, чем первый, и это вызывает большое разочарование, потому что мы думали, что предоставили доказательства, чтобы убедить судей в том, что «Наполи» не отказывался играть в матче, а, скорее, не мог сыграть. Вытекает явная несправедливость, которая вызывает возмущение у всех в Неаполе, от президента Аурелио де Лаурентиса до персонала экипировки. У «Наполи» не было иного выбора в суматошные часы перед игрой, поскольку у нас были в руках приказы двух местных органов здравоохранения и регионального собрания Кампанья, которые запрещали нам путешествовать. «Наполи» никогда не сдастся. Это постановление оскорбляет нас, и мы обратимся к третьему уровню судебной системы», — приводит слова Грассани Football Italia.

«Наполи» засчитали техническое поражение из-за того, что команда не прибыла на матч. Но неаполитанцы не могли вылететь из-за ограничений, введённых в регионе из-за пандемии коронавируса. Помимо непосредственно технического поражения с «Наполи» сняли ещё одно очко. Клуб направил апелляцию в соответствующую организацию.