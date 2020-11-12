«Мы получили хорошую пощечину». Дешам о поражении сборной Франции в матче с Финляндией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой Финляндии. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Мы получили хорошую пощечину, я не буду на этом останавливаться, это факт. Результат закономерный. Мы получили хороший урок. Иногда это не больно. Сегодня мы не выиграли и не показали то, что могли. Я предпочитаю не искать другого объяснения, которое могло бы сойти за отговорки», — приводит слова Дешама Lequipe.

Финская сборная представляет группу 4 лиги В в Лиге наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. 15 ноября ей предстоит сыграть с национальной командой Болгарии, а через три дня — Уэльса.