Потери сборной России перед Лигой наций, возможный переход Роналду в «МЮ». Главное к утру

Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», «Аталанта» ответила на шутку «Локомотива», в сборной России заподозрили заражение коронавирусом ещё у нескольких игроков и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. У трёх футболистов сборной России подозрение на коронавирус.
2. Фёдор Чалов вызван в сборную России.
3. «Человек врал ради каких-то € 10 тысяч. Неприятно». Врач «Локо» рассказал о суде с Тарасовым.
4. «Зачем так глупо и неумело врать?» Тарасов отреагировал на слова врача «Локомотива».
5. «Барселона» выступила с заявлением об итогах переговоров с игроками о снижении зарплаты.
6. «Манчестер Юнайтед» предложил Криштиану Роналду вернуться. «Ювентус» готов к переговорам.
7. «Локомотив» пошутил над «Аталантой» после видео с Миранчуками. Итальянцы ответили.
8. Месси за последние 10 лет забил больше голов со штрафных, чем весь состав «Ювентуса».
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