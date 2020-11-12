«Долгожданная». Александр Кержаков — о победе «Томи» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал победу в матче с Енисеем (1:0), которая прервала неудачную серию команды из шести матчей с потерянными очками (две ничьи и четыре поражения).
«Долгожданная победа. Матч сложился тяжело. Сегодня ребята хорошо сыграли в обороне и забили гол из момента, который создали. Надеюсь, что со стороны показалось, что мы больше заслужили победу», — цитирует Кержакова пресс-служба Футбольной национальной лиги.
11 ноября на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске состоялся матч 21-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» — «Томь». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Единственный гол на 82-й минуте забил полузащитник гостей Олег Шалаев.
Благодаря этой победе «Томь», набравшая 14 очков, ушла с последнего места в турнирной таблице, «Енисей» (30) — на 13-м.
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