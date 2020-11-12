Крауч: мне никогда не хотелось ударить кого-либо сильнее, чем Марсело в 2011-м!

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Питер Крауч поделился воспоминаниями о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридский «Реалом». Встреча проходила в Испании и завершилась со счётом 4:0, а форвард был удалён с поля, получив две жёлтые карточки уже к 15-й минуте.
«На «Сантьяго Бернабеу» в раздевалке прекрасно слышно болельщиков. Я сидел с полотенцем на голове, слышал, как в наши ворота забивали один гол за другим, и думал: «Это всё из-за меня».
Хотя у меня есть небольшое оправдание насчёт карточек, которые я получил. В моменте с первой я был чересчур на взводе, так что судью можно понять. Это был фол на Серхио Рамосе. Что касается второй жёлтой, я попытался выбить мяч до касания Марсело и сделал подкат, но при этом не тронул его. Он подлетел в воздух и начал кататься по газону. С одной из камер отлично видно, как он смотрит на арбитра, вскакивает на ноги и празднует красную карточку. Мне никогда не хотелось ударить кого-либо сильнее! Они видели в этом моменте победу. Они взяли тот матч и переиграли меня. Я был чересчур наивен, раз позволил втянуть себя в это», — цитирует Крауча Goal.com со ссылкой на подкаст From the Horses Mouth.
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