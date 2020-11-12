Матиас Норманн: последние несколько недель у меня был тяжёлый период жизни

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал о трудном периоде восстановления после травмы.



«Последние несколько недель у меня был тяжёлый период жизни — никакого футбола и травма. Мой отец всегда говорил мне: никогда не сдавайся и усердно работай! С нетерпением жду возвращения на поле», — написал Норманн в своём «инстаграме».

28 января 2019 года полузащитник перешёл в «Ростов» из «Брайтона» за € 1,7 млн. В составе российского клуба игрок провёл 45 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт Матиаса рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл 10 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Норманна в € 10 млн.