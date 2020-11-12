Президент Федерации футбола Молдавии: жду от игры с Россией шоу!

Леонид Олейниченко, президент Федерации футбола Молдавии, прокомментировал подготовку национальной команды к матчу с Россией.
«Мы очень хотели сыграть с россиянами ещё в марте. Сейчас три матча в ходе одной октябрьской сессии дались нам очень тяжело. Они здорово повлияли на физическое состояние ребят. И показали, что на третью игру уже не остается желания и сил. Мне кажется, и по вашей команде это было заметно. Но мы всегда рады встретиться со сборной России! По приёму и подготовке никаких проблем нет. Единственное, очень жаль, что местные органы власти не позволили нам провести матч со зрителями. Ради них мы, собственно, и хотели сыграть со сборной России.
Ажиотаж был бы огромным. Арена у нас небольшая — всего 10 тысяч мест. Но на такую игру, поверьте, и тридцатитысячник забился бы под завязку. И это только местными болельщиками. Вот единственная ложка дегтя перед нашей встречей.
Жду от игры с Россией шоу! Для зрителей, пусть даже у телевизоров, она будет именно такой. Игрой дружбы. При этом я понимаю, что наш тренер должен протестировать и новых членов сборной, и костяк, будет очень много замен. Мы станем готовиться к двум следующим официальным матчам. Они в самом деле важны для нас. К слову, пользуясь случаем, передаю привет всем любителям футбола в России, жаль, что им не удастся увидеть эту игру с трибуны стадиона. Но всё равно приглашаю её посмотреть — она будет хорошей», — цитирует Олейниченко «Матч ТВ».
- 12 ноября 2020
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