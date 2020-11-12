Тренер Молдавии: Россия — номинальный фаворит, но отсиживаться в обороне не планируем
Экс-форвард «Зенита» Сергей Клещенко, который является тренером сборной Молдавии, поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией.
«Прошлый октябрь для нас тоже провальным получился — не знаем, с чем это связано. Но сейчас начался новый сбор, мы общаемся с ребятами и видим, что их моральный дух на достаточно высоком уровне. Все готовы к непростому графику — три игры за семь дней.
Мы не скрываем, что Россия — номинальный фаворит в предстоящей игре. Хорошо изучили сильные стороны соперника. Знаем, кто приедет и кто не приедет — и исходя из этого готовимся к матчу. Отсиживаться в обороне не планируем. Будем пытаться атаковать и строить свою игру. Думаю, будет интересно», — цитирует Клещенко «Матч ТВ».
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