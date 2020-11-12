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Молдавия — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Молдавия — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Сборная России 0

Сегодня, 12 ноября, состоится матч между сборными Молдавии и России. Товарищеская встреча пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.

Ранее Молдавия и Россия встречались дважды. В ходе отборочного турнира чемпионата Европы – 2016 команды провели два матча. На выезде россияне добыли победу (2:1), а дома сыграли с соперником вничью (1:1).

В своём последнем товарищеском матче, который состоялся в октябре, сборная России на своём поле уступила Швеции со счётом 1:2.

В нынешнюю международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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