Молдавия — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 12 ноября, состоится матч между сборными Молдавии и России. Товарищеская встреча пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.



Ранее Молдавия и Россия встречались дважды. В ходе отборочного турнира чемпионата Европы – 2016 команды провели два матча. На выезде россияне добыли победу (2:1), а дома сыграли с соперником вничью (1:1).



В своём последнем товарищеском матче, который состоялся в октябре, сборная России на своём поле уступила Швеции со счётом 1:2.



В нынешнюю международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Кто, если не Дзюба? У Черчесова осталось 2,5 варианта в атаке Есть два нападающих и один хитрый ход.