Повторные тестирования Заболотного, Ерохина и Лесового не выявили коронавируса

Повторные тестирования нападающего «Сочи» Антона Заболотного, полузащитника «Зенита» Александра Ерохина и хавбека «Динамо» Даниила Лесового не выявили коронавируса.
«Повторные тестирования, проведённые трём футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные.
В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.
Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител», — сообщает пресс-служба сборной России в своём «телеграме».
- 12 ноября 2020
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