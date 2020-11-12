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Повторные тестирования Заболотного, Ерохина и Лесового не выявили коронавируса

Повторные тестирования Заболотного, Ерохина и Лесового не выявили коронавируса
Футбол / Сборная России 0

Повторные тестирования нападающего «Сочи» Антона Заболотного, полузащитника «Зенита» Александра Ерохина и хавбека «Динамо» Даниила Лесового не выявили коронавируса.

«Повторные тестирования, проведённые трём футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные.

В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.

Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител», — сообщает пресс-служба сборной России в своём «телеграме».

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