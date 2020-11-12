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Дядя Гризманна: Антуан был готов уйти из сборной Франции после ЧМ-2018

Дядя Гризманна: Антуан был готов уйти из сборной Франции после ЧМ-2018
Футбол / Испания 0

Дядя нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна рассказал о несостоявшемся уходе футболиста из сборной Франции после чемпионата мира—2018. Победителем того мундиаля, проходившего в России, стала как раз французская национальная команда.

«Антуан сказал себе, что даст дорогу молодым, несмотря на то что сам на тот момент не был возрастным футболистом. Мысленно он был готов уйти», — цитирует дядю футболиста AS со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

Гризманн вызывается в сборную Франции с 2014 года. Помимо чемпионата мира форвард также выступал с национальной командой на домашнем чемпионате Европы—2016. Французы добрались до финала, однако там уступили Португалии.

За «Барселону» Антуан выступает с 2019 года. Ранее 29-летний футболист защищал цвета «Атлетико» и «Реала Сосьедад».

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