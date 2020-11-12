Воспитанник «Краснодара» и «Спартака» Репях дебютировал за датский «Вайле»

Воспитанник академий «Краснодара» и «Спартака» Иван Репях дебютировал в первой команде датского «Вайле».



В матче третьего раунда Кубка Дании с «Брабрандом» российский полузащитник вышел на замену на 75-й минуте при счёте 1:1, когда его команда находилась в меньшинстве. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, в дополнительное голов забито не было, а в серии пенальти «Вайле» одержал победу – 4:2.



Репях перешёл в датский клуб в конце августа из «Спартака-2», подписав контракт на три года. В ожидании рабочей визы игрок занимался с молодёжным составом, а в октябре был переведён в первую команду. После трансфера генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов прокомментировал расставание с игроком.

Из-за него поссорились Федун и Галицкий. Репях не заиграл в «Спартаке» и уехал в Европу Сегодня о скандале четырёхлетней давности смешно вспоминать.