Артём Ребров – о первом матче в РПЛ: Непомнящий спрашивает: «Тебя как зовут, Максим?»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров вспомнил свой дебютный матч в Российской Премьер-Лиге.



«Я тоже вспоминаю свой дебют в РПЛ: 2007 год, матч за «Томь» с ЦСКА, огромные и пустые «Лужники». Конец тайма, Вагнер Лав прокинул мяч мимо Сереги Парейко, тот его сбил, красная карточка. Непомнящий смотрит на скамейку: «Слушайте, а кто у нас в запасе вообще?» Тогда в команде был Веня Мандрыкин, но у него было непонятно с мениском. И чтобы перестраховаться, меня из «Сатурна» взяли. Ну взяли и взяли, а тут надо выходить.



Так вот, Непомнящий спрашивает, кто там вообще у нас в запасе, видит меня и спрашивает: «Тебя как зовут, Максим?» Я переодеваюсь, выхожу, трясогузка страшная. Штрафной, бьёт Игнашевич, какой-то параллельный мир передо мной. Серёга ударил под перекладину в тот угол, где я стоял. Даже не помню, как отбил, чисто на автомате всё. Ещё знаете – когда за «Спартак» играл, там хотя бы зрители были. А здесь их совсем мало – стоит зловещая тишина, эхо, всё это усиливало ощущения.



В перерыве, кстати, Непомнящий снова ко мне обратился: «Так, мальчик, как тебя там, Максим?» Я не стал поправлять, а сказал, что да, Максим. На второй тайм уже успокоился, но пропустил два – Дзагой один в мой угол забил. Мы проиграли, но проверка хорошая получилась. Сейчас понимаю, что тогда морально к такой игре вообще был не готов. Да, мне уже 23 года исполнилось, но ощущал себя тогда сильно моложе – у меня позднее получилось футбольное взросление», – написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.

Помазун: я — «армеец»! Даже в составе «Урала» игры со «Спартаком» воспринимаю как дерби