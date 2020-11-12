Защитник «Локомотива» Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии на товарищеские матчи с Южной Кореей и Египтом, сообщает пресс-служба «железнодорожников». Оба матча пройдут в Каире. С Южной Кореей Бразилия сыграет 14 ноября, с Египтом – 17-го числа.
Защитник является воспитанником «Крузейро». Он перешёл в «Локомотив» в 2019 году за € 2,5 млн. В составе российского клуба игрок провёл 50 матчей и забил один гол. Он получил 14 жёлтых и одну красную карточку. В сезоне-2020/2021 Мурило провёл 18 встреч и забил один мяч. Ранее защитник приглашался в молодёжные сборные Бразилии. Он провёл семь матчей и забил два гола. Действующий контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,5 млн.
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