Источник: Жером Боатенг летом бесплатно покинет «Баварию». Им интересуются три клуба АПЛ
Защитник «Баварии» Жером Боатенг покинет команду следующим летом, утверждает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».
Действующий контракт 32-летнего футболиста с немецким клубом истекает по окончании нынешнего сезона, и, по информации источника, мюнхенцы не станут предлагать игроку новое соглашение. Таким образом, Жером уйдёт бесплатно.
В услугах Боатенга заинтересованы три представителя английской Премьер-лиги – «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Все три клуба базируются в Лондоне.
Боатенг защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту». В сборную Германии вызывался с 2009 по 2019 год. С национальной командой Жером стал чемпионом мира в 2014 году.
Лёв по-прежнему не намерен вызывать в сборную Германии Мюллера, Боатенга и Хуммельса
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