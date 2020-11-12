Источник: Жером Боатенг летом бесплатно покинет «Баварию». Им интересуются три клуба АПЛ

Защитник «Баварии» Жером Боатенг покинет команду следующим летом, утверждает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».



Действующий контракт 32-летнего футболиста с немецким клубом истекает по окончании нынешнего сезона, и, по информации источника, мюнхенцы не станут предлагать игроку новое соглашение. Таким образом, Жером уйдёт бесплатно.



В услугах Боатенга заинтересованы три представителя английской Премьер-лиги – «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Все три клуба базируются в Лондоне.



Боатенг защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту». В сборную Германии вызывался с 2009 по 2019 год. С национальной командой Жером стал чемпионом мира в 2014 году.

Лёв по-прежнему не намерен вызывать в сборную Германии Мюллера, Боатенга и Хуммельса