Геннадий Орлов: «Краснодар» сыпется, им нужно взять тренера с большим именем
Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Краснодару» необходимо заменить главного тренера команды Мурада Мусаева на другого специалиста.
«Краснодар» сыпется. Мне кажется, там тренер не управляет командой так, как надо управлять. И у них полсостава в лазарете. Нужно ли им менять тренера? Это забота Сергея Галицкого, который субсидирует команду. Мой вариант – нужно взять хорошего тренера-концептуалиста с большим именем, а Мусаева поставить помощником, чтобы он выучился. Было бы хорошо, если бы сделали так один раз», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
Мусаев возглавляет «Краснодар» с 2018 года. В настоящее время «быки», набрав 18 очков в 14 турах, занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Чтобы Галицкий пригласил в «Краснодар» европейского топ-тренера – это вообще возможно?
И не от этого ли зависит выход «быков» на новый уровень?
Рекомендуем вам
- 12 ноября 2020
-
15:52
-
15:36
-
15:19
-
15:16
-
15:02
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:22
-
14:02
-
13:59
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:00
-
12:58
-
12:41
-
12:23
-
12:04
-
11:48
-
11:42
-
11:01
-
10:48
-
10:46
-
10:21
-
10:18
-
09:56
-
09:40
-
09:34
-
08:45
-
08:30
-
07:58
-
07:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам