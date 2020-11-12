Кирилл Новиков может возглавить молдавский «Шериф»
Бывший наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков попал в список кандидатов на пост главного тренера «Шерифа», сообщает «Молдавский футбол». По информации источника, помимо российского специалиста на вакантную должность претендуют Юрий Вернидуб, Леонид Кучук и Нестор Эль Маестро.
5 октября 2019 года Новиков был одновременно назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова. 8 ноября 2019 года утверждён главным тренером до конца сезона.
9 сентября 2020 года «Динамо» подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.
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