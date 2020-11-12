Первый тренер Соболева объяснил недовольство футболиста выплатами барнаульскому «Динамо»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева, прокомментировал высказывание экс-подопечного про солидарные выплаты барнаульскому «Динамо», воспитанником которого игрок является.
«Соболев выступает за то, чтобы выплаты за него пошли на развитие детского спорта и самих детей. Саша говорит, что не согласен с выплатой, потому что они пошли на развитие профессионального футбола.
Он в клубе-то даже не играл, находился только в школе. В «Динамо» ему предлагали контракт на пять лет с зарплатой в 7 тысяч рублей. А в школе он был 12 лет, играл за сборную региона и своего года. Он хочет поддержать спортивную школу. То, что он помогает, – правда. Он прислал нам 20 мячей, потому что у школы на приобретение инвентаря средств нет», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 12 ноября 2020
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