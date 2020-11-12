Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Первый тренер Соболева объяснил недовольство футболиста выплатами барнаульскому «Динамо»

Первый тренер Соболева объяснил недовольство футболиста выплатами барнаульскому «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева, прокомментировал высказывание экс-подопечного про солидарные выплаты барнаульскому «Динамо», воспитанником которого игрок является.

«Соболев выступает за то, чтобы выплаты за него пошли на развитие детского спорта и самих детей. Саша говорит, что не согласен с выплатой, потому что они пошли на развитие профессионального футбола.

Он в клубе-то даже не играл, находился только в школе. В «Динамо» ему предлагали контракт на пять лет с зарплатой в 7 тысяч рублей. А в школе он был 12 лет, играл за сборную региона и своего года. Он хочет поддержать спортивную школу. То, что он помогает, – правда. Он прислал нам 20 мячей, потому что у школы на приобретение инвентаря средств нет», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Куда пошли деньги за воспитание форварда «Спартака» Соболева
Первый тренер игрока сборной России получил только одну выплату за воспитанника.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020