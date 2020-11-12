Первый тренер Соболева: получил деньги только от перехода Саши в «Томь». 44 тыс. рублей

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева, рассказал, сколько денег из солидарных выплат получил за воспитание футболиста.



«Насколько мне известно, была выплата от «Крыльев Советов». Сумма небольшая, около 250-300 тыс. рублей. Школа из этих денег ничего не получила, я тоже ничего не получил. Знаю, что юристы должны были обращаться по сумме выплаты. Такое нужно узнавать у руководства. Наша школа входит в состав футбольного клуба, у нас нет своего счёта, он общий. Куда уходят деньги, мне не сообщают, я обычный тренер.



От денег, которые перечисляли «Крылья», я ничего не получил. По «Спартаку» не знаю, были ли выплаты вообще. За Сашу я получил деньги только тогда, когда он подписал свой первый контракт с «Томью» – 50 тыс. рублей плюс подоходный налог. Итого я получил 44 тыс. рублей и ничего больше», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Куда пошли деньги за воспитание форварда «Спартака» Соболева Первый тренер игрока сборной России получил только одну выплату за воспитанника.