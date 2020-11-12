Криштиану Роналду поднялся на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории футбола

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом за сборную Португалии в товарищеском матче с командой Андорры (7:0).
Как сообщает Football Italia, этот мяч стал для футболиста 746-м в его профессиональной карьере. По этому показателю он сравнялся с венгром Ференцем Пушкашем, поднявшись на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории игры. Выше располагаются только бразильцы Пеле (767 голов) и Ромарио (772), а также австриец Йозеф Бицан (805).
Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В ходе своей карьеры 35-летний форвард также защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», а в «Ювентус» перешёл в 2018 году. Криштиану является пятикратным обладателем «Золотого мяча», самой престижной индивидуальной награды в футболе.
- 12 ноября 2020
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