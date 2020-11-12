В Кубке Дании защитник забил шикарный гол, добив мяч после удара через себя

Защитник «Люнгбю БК» Николай Гертсен забил красивый гол в матче Кубка Дании со «Слагелсом».
При счёте 6:0 в пользу «Люнгбю БК» Гертсен исполнил удар через себя в падении. Вратарю «Слагелса» удалось переправить мяч в перекладину, после чего тот отлетел обратно к Гертсену. Футболист мгновенно среагировал и нанес ещё один удар, который голкипер уже не смог отразить. Видео гола можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
«Люнгбю БК» разгромил «Слагелс» со счётом 9:0 и вышел в 1/8 финала Кубка Дании.
11 ноября нападающий московского «Локомотива» Нелли Коровкина забила красивый гол в матче полуфинала Кубка России с ЖФК «Звезда-2005» (3:0). На 43-й минуте встречи Коровкина после навеса Абдуллиной пробила с лёту пяткой и отправила мяч в нижний угол в стиле шведского форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.
- 12 ноября 2020
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