Сербия — Шотландия: онлайн-трансляция матча за выход на Евро начнётся в 22:45

Сегодня, 12 ноября, состоится матч сборных Сербии и Шотландии. Финальная встреча пути C плей-офф квалификации чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Райко Матич — Црвена звезда» в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Хавьер Эстрада Фернандес.

Победитель сегодняшнего матча обеспечит себе участие в групповом этапе Евро-2020. В полуфинале пути C плей-офф отбора Сербия победила Норвегию (2:1 ДВ), а Шотландия — Израиль (0:0, 5:3 пен.).

Чемпионат Европы должен был состояться минувшим летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.