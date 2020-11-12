Избитый Широковым судья направил жалобу генеральному прокурору РФ

Адвокат Александр Островский сообщил, что арбитр Никита Данченков подал жалобу на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.
«Мы подали жалобу на имя генерального прокурора. Ситуация развивается поступательно в том плаче, что по 115-й статье дело передано в суд и будет рассматриваться. Одновременно мы обжалуем это генеральному прокурору и требуем переквалифицировать. Сделают это или нет — будем смотреть. Также мы заявим в 105-м судебном участке ходатайство о переквалификации.
Мы только добавили как вариант: покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Затем на всех этапах судебного обжалования будем требовать переквалификацию на более тяжкую статью. Будем задействовать весь арсенал средств, который нам даёт действующее законодательство», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Экс-футболист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений).
Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр матча Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его.
- 12 ноября 2020
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