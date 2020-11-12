Буффон — Роналду: теперь ты должен догнать Пеле!

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал новое достижение Криштиану Роналду, который поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола.
«Великий CR7! Друг, поздравляю с этим отличным достижением, 746 голов – это огромные цифры! Ты догнал Пушкаша, а теперь должен догнать Пеле!» – написал Буффон на своей странице в «Твиттере».
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом за сборную Португалии в товарищеском матче с командой Андорры (7:0). Этот мяч стал для футболиста 746-м в его профессиональной карьере. По этому показателю он сравнялся с венгром Ференцем Пушкашем, поднявшись на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола. Выше располагаются только бразильцы Пеле (767 голов) и Ромарио (772), а также австриец Йозеф Бицан (805).
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