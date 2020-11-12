Агент Мартинеса: вполне нормально, что Лаутаро интересуются ведущие клубы мира

Бето Яке, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны других клубов.

«Каждый день меня спрашивают, что будет дальше с Лаутаро. Иногда я игнорирую вопросы, потому что в интернете искажают мои слова.

У нас не было контактов с «Реалом» и «Барселоной». Но вполне нормально, что на такого игрока обращают внимание ведущие команды. Ему только исполнилось 23 года. Лаутаро адаптировался к европейскому футболу.

Мы говорим об игроке национальной сборной, но контракт с «Интером» будет действовать ещё три года.

Лаутаро знает, чего хочет по жизни. И ему нравится то, что он делает», — цитирует агента SempreInter со ссылкой на аргентинское радио Sol.