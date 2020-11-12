«Арсенал» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Конате

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Ибраима Конате, утверждает Sport Bild. 21-летний защитник входит в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов.

По данным источника, «РБ Лейпциг» готов расстаться с 21-летним французом, но немецкий клуб рассчитывает выручить за него € 50 млн. Такие отступные прописаны в контракте футболиста.

Конате перешёл в «РБ Лейпциг» из французского клуба «Сошо» летом 2017 года. В общей сложности он провёл за клуб 79 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста рассчитан до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед». При этом утверждалось, что английский клуб интересуется у одноклубником Конате Дайотом Юпамекано.