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Молдавия — Россия: Чалов, Черышев и Дивеев начнут матч с первых минут

Молдавия — Россия: Чалов, Черышев и Дивеев начнут матч с первых минут
Футбол / Сборная России 0

Стали известны составы сборных России и Молдавии на товарищеский матч.

Молдавия: Намашко, Жардан, Епуряну, Армаш, Платика, Чеботару, Ионицэ, Рацэ, Каймаков, Рябчук, Николаеску.

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Фомин, Ал. Миранчук, Черышев, Ионов, Чалов.

Сегодня, 12 ноября, состоится матч между сборными Молдавии и России. Товарищеская встреча пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.

Ранее Молдавия и Россия встречались дважды. В ходе отборочного турнира чемпионата Европы—2016 команды провели два матча. На выезде россияне добыли победу (2:1), а дома сыграли с соперником вничью (1:1).

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