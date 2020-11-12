Вилков исключён из списка судей РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что арбитр Михаил Вилков по итогам заседания бюро исполкома РФС исключён из списка судей Российской Премьер-Лиги и Кубка России.
«Исключить по 31 декабря 2020 года включительно из списка судей, ассистентов судьи на матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу на 2020 год, утверждённого постановлением бюро исполкома РФС № 237.7 от 01 августа 2020 года, Вилкова Михаила Фёдоровича (1979 г.р., г. Нижний Новгород)», — говорится в сообщении.
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц ранее сообщил о санкциях в отношении арбитров Вилкова и Владислава Безбородова. Судей отстранили от работы до конца года.
Напомним, Вилков и Безбородов обслуживали скандальные матчи «Краснодара». Михаил работал на встрече «быков» с «Рубином» (3:1), а Владислав – со «Спартаком» (1:3). Вилков также признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы «Рубина». После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.
- 12 ноября 2020
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:35
-
19:34
-
19:02
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:10
-
17:54
-
17:39
-
17:30
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:48
-
16:14
-
15:52
-
15:36
-
15:19
-
15:16
-
15:02
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:22
-
14:02