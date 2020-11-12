Вилков исключён из списка судей РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что арбитр Михаил Вилков по итогам заседания бюро исполкома РФС исключён из списка судей Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

«Исключить по 31 декабря 2020 года включительно из списка судей, ассистентов судьи на матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка России по футболу на 2020 год, утверждённого постановлением бюро исполкома РФС № 237.7 от 01 августа 2020 года, Вилкова Михаила Фёдоровича (1979 г.р., г. Нижний Новгород)», — говорится в сообщении.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц ранее сообщил о санкциях в отношении арбитров Вилкова и Владислава Безбородова. Судей отстранили от работы до конца года.

Напомним, Вилков и Безбородов обслуживали скандальные матчи «Краснодара». Михаил работал на встрече «быков» с «Рубином» (3:1), а Владислав – со «Спартаком» (1:3). Вилков также признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы «Рубина». После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.