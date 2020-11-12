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Хорватия U21 упустила победу над Шотландией, несмотря на голы Моро и Бистровича

Хорватия U21 упустила победу над Шотландией, несмотря на голы Моро и Бистровича
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 9-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года молодёжная сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Шотландии. Встреча проходила на стадионе «Тайнкастл» в Эдинбурге и завершилась со счётом 2:2.

Первый тайм хорватская команда выиграла со счётом 2:0 — голы забили полузащитник московского «Динамо» Никола Моро и хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович. В начале второго тайма Гленн Миддлтон отыграл один мяч. На 56-й минуте красную карточку получил хорватский защитник Борна Соса. Коннор Макленнан сравнял счёт на 70-й минуте. Спустя минуту был удалён полузащитник шотландцев Билли Гилмор.

Хорватская команда набрала 17 очков и занимает третье место в группе 3. Шотландия (18) — на первом месте.

U21 ЧЕ-2021. Группа 4. 1-й тур
12 ноября 2020, четверг. 18:00 МСК
Шотландия U21
Окончен
2 : 2
Хорватия U21
0:1 Моро – 20'   0:2 Бистрович – 25'   1:2 Миддлтон – 54'   2:2 Макленнан – 70'
Удаления: Гилмор – 71' / Соса – 56'
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