Хорватия U21 упустила победу над Шотландией, несмотря на голы Моро и Бистровича
В матче 9-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года молодёжная сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Шотландии. Встреча проходила на стадионе «Тайнкастл» в Эдинбурге и завершилась со счётом 2:2.
Первый тайм хорватская команда выиграла со счётом 2:0 — голы забили полузащитник московского «Динамо» Никола Моро и хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович. В начале второго тайма Гленн Миддлтон отыграл один мяч. На 56-й минуте красную карточку получил хорватский защитник Борна Соса. Коннор Макленнан сравнял счёт на 70-й минуте. Спустя минуту был удалён полузащитник шотландцев Билли Гилмор.
Хорватская команда набрала 17 очков и занимает третье место в группе 3. Шотландия (18) — на первом месте.
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