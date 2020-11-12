Сычёв: были проблемы с Червиченко. Обещали переломать колени, если не подпишу контракт

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычёв рассказал об угрозах со стороны экс-президента московского клуба Андрея Червиченко.
«С Олегом Иванычем вообще вопросов не было. Были проблемы с Червиченко. Когда тебе говорят: «Чувак, если не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». В офисе. Для 18-летнего это важный момент. Не знаю, был ли в курсе Романцев, у него ж свои были проблемы, передел там. Мутные времена.
До сих пор не всем понятно, что произошло. Иногда меня тормозят полицейские на Кутузовском и спрашивают: «Ну что там было?» И ты стоишь и 15 минут рассказываешь. Потом: «Можно я поеду?». «Езжай». Ажиотаж? Было тяжело, потому что тебя любят, а через неделю-две просто ненавидят.
Мы действовали так, как складывалась ситуация. Знали, что правда была на нашей стороне», – сказал Сычев в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
Летом 2002 года Сычёв написал заявление об уходе из «Спартака». 20 декабря форвард подписал в Москве соглашение с марсельским «Олимпиком».
- 12 ноября 2020
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:35
-
19:34
-
19:02
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:10
-
17:54
-
17:39
-
17:30
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:48
-
16:14
-
15:52
-
15:36
-
15:19
-
15:16
-
15:02
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:22
-
14:02