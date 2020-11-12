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Сычёв: были проблемы с Червиченко. Обещали переломать колени, если не подпишу контракт

Сычёв: были проблемы с Червиченко. Обещали переломать колени, если не подпишу контракт
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычёв рассказал об угрозах со стороны экс-президента московского клуба Андрея Червиченко.

«С Олегом Иванычем вообще вопросов не было. Были проблемы с Червиченко. Когда тебе говорят: «Чувак, если не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». В офисе. Для 18-летнего это важный момент. Не знаю, был ли в курсе Романцев, у него ж свои были проблемы, передел там. Мутные времена.

До сих пор не всем понятно, что произошло. Иногда меня тормозят полицейские на Кутузовском и спрашивают: «Ну что там было?» И ты стоишь и 15 минут рассказываешь. Потом: «Можно я поеду?». «Езжай». Ажиотаж? Было тяжело, потому что тебя любят, а через неделю-две просто ненавидят.

Мы действовали так, как складывалась ситуация. Знали, что правда была на нашей стороне», – сказал Сычев в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Летом 2002 года Сычёв написал заявление об уходе из «Спартака». 20 декабря форвард подписал в Москве соглашение с марсельским «Олимпиком».

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