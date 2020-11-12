Диего Марадону отправили в клинику, чтобы вылечить от алкогольной зависимости

Бывший форвард сборной Аргентины легендарный Диего Марадона был доставлен в клинику для лечения от алкогольной зависимости, сообщает BBC. По данным источника, Марадону отправили на лечение сразу после того, как он был выписан из больницы после операции из-за субдуральной гематомы.

В реабилитационном центре к Марадоне будут пускать лишь близких друзей. По всей видимости, лечить его будут в одной из больниц Буэнос-Айреса.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.