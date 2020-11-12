Зрителями матча Молдавия — Россия стали игрушки, которые подарят детям из уязвимых семей

Товарищеский матч между сборными Молдавии и России проходит при пустых трибунах, однако в качестве зрителей на арене присутствуют плюшевые игрушки.

«Молдавские болельщики из разных уголков республики подарят игрушки детям из социально уязвимых семей и центров размещения. После матча двух сборных игрушки соберут и подарят малышам к Рождеству», — сообщает пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Товарищеская встреча проходит на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогают ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.

Сборные Молдавии и России встречались дважды. В ходе отборочного турнира чемпионата Европы—2016 команды провели два матча. На выезде россияне одержали победу (2:1), а дома сыграли с соперником вничью (1:1).