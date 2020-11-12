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Источник: «Манчестер Юнайтед» решил продать Погба, он не сочетается с Бруну Фернандешем

Источник: «Манчестер Юнайтед» решил продать Погба, он не сочетается с Бруну Фернандешем
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» намеревается продать полузащитника Поля Погба следующим летом, сообщает TalkSPORT со ссылкой на свои источники. По данным издания, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер решил, что Погба не сможет удачно взаимодействовать с Бруну Фернандешем. В связи с этим было принято решение продать француза.

Поль Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2012 года, перейдя в качестве свободного агента. За туринский клуб провёл 178 встреч во всех турнирах, забив 34 мяча и отдав 40 результативных передач. В августе 2016 года перешёл в английский «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.

В составе «МЮ» француз — победитель Лиги Европы в 2017 году.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намеревается предложить игроку новый контракт.

«МЮ» хочет подписать с Погба новый контракт
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