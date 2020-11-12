Губерниев — о Дзюбе: симпатичный, мускулистый, богатый. Всё при нём, большое и интригующее

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Женщины России, считаю, имеют полное право мечтать о мужчинах, похожих на Дзюбу. Симпатичный, мускулистый, богатый, всё при нём, большое и интригующее… Если женщине что-то не дать, она подойдёт и возьмёт сама», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, на прошлой неделе в Сети появилось видео интимного содержания. 32-летнего футболиста осудили фанаты «Зенита», однако впоследствии поддержали многие знаменитости. Из-за публикации форвард не был вызван в сборную России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пожелал, чтобы игроки сконцентрировались на матче.

Сегодня в Москве состоялся митинг в поддержку Артёма Дзюбы. Девушки собрались возле Большого театра с плакатами с надписью #нестыдно и #ямыдзюба.