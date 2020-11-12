«Спасибо за поддержку». Левандовски выложил фото с Крыховяком

Нападающий сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал на своей странице в «Инстаграме» совместное фото с партнёром по сборной, полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

«Спасибо за поддержку, Гжегож», — подписал фото Левандовски.

В товарищеском матче сборная Польши переиграла сборную Украины со счётом 2:0. На 13-й минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, а на 41-й минуте украинский голкипер Андрей Лунин пропустил нелепый гол. После длинной передачи из глубины поля Лунин неосмотрительно вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке в касание вынести мяч за боковую. В результате мяч подхватил Кшиштоф Пёнтек и нанёс дальний удар по пустым воротам.



На 63-й минуте Якуб Модер удвоил преимущество поляков. Плахета навесил с левого края чужой штрафной во вратарскую, откуда Модер ударом головой отправил мяч в штангу, после чего первым успел на добивание и поразил ворота.