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«Спасибо за поддержку». Левандовски выложил фото с Крыховяком

«Спасибо за поддержку». Левандовски выложил фото с Крыховяком
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал на своей странице в «Инстаграме» совместное фото с партнёром по сборной, полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

«Спасибо за поддержку, Гжегож», — подписал фото Левандовски.

В товарищеском матче сборная Польши переиграла сборную Украины со счётом 2:0. На 13-й минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, а на 41-й минуте украинский голкипер Андрей Лунин пропустил нелепый гол. После длинной передачи из глубины поля Лунин неосмотрительно вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке в касание вынести мяч за боковую. В результате мяч подхватил Кшиштоф Пёнтек и нанёс дальний удар по пустым воротам.

На 63-й минуте Якуб Модер удвоил преимущество поляков. Плахета навесил с левого края чужой штрафной во вратарскую, откуда Модер ударом головой отправил мяч в штангу, после чего первым успел на добивание и поразил ворота.

Украина пропустила курьёзный гол и проиграла Польше
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