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Северная Македония завоевала путёвку на Евро-2020, победив Грузию

Северная Македония завоевала путёвку на Евро-2020, победив Грузию
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Северной Македонии завоевала путёвку на чемпионат Европы, который был перенесён с 2020 на 2021 год. В финале Пути D квалификации македонцы одержали победу в матче с грузинской сборной. Матч закончился со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 56-й минуте Горан Пандев. Сборная Грузии создало множество моментов у чужих ворот, но так и не сумела реализовать их.

В итоге грузинская команда упустила шанс впервые в своей истории сыграть в финальной стадии чемпионата Европы.

Сборная Северной Македонии на чемпионате Европы попала в группу C. Помимо македонцев в этот квартет попали Нидерланды, Украина и Австрия.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Грузия — Северная Македония.

ЧЕ-2020 - квалификация. Путь D - Финал
12 ноября 2020, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 1
Северная Македония
0:1 Пандев – 56'
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