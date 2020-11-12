Северная Македония завоевала путёвку на Евро-2020, победив Грузию
Сборная Северной Македонии завоевала путёвку на чемпионат Европы, который был перенесён с 2020 на 2021 год. В финале Пути D квалификации македонцы одержали победу в матче с грузинской сборной. Матч закончился со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил на 56-й минуте Горан Пандев. Сборная Грузии создало множество моментов у чужих ворот, но так и не сумела реализовать их.
В итоге грузинская команда упустила шанс впервые в своей истории сыграть в финальной стадии чемпионата Европы.
Сборная Северной Македонии на чемпионате Европы попала в группу C. Помимо македонцев в этот квартет попали Нидерланды, Украина и Австрия.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Грузия — Северная Македония.
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