Северная Македония завоевала путёвку на Евро-2020, победив Грузию

Сборная Северной Македонии завоевала путёвку на чемпионат Европы, который был перенесён с 2020 на 2021 год. В финале Пути D квалификации македонцы одержали победу в матче с грузинской сборной. Матч закончился со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 56-й минуте Горан Пандев. Сборная Грузии создало множество моментов у чужих ворот, но так и не сумела реализовать их.

В итоге грузинская команда упустила шанс впервые в своей истории сыграть в финальной стадии чемпионата Европы.

Сборная Северной Македонии на чемпионате Европы попала в группу C. Помимо македонцев в этот квартет попали Нидерланды, Украина и Австрия.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Грузия — Северная Македония.