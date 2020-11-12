Сербия — Шотландия: стартовые составы команд на матч за путёвку на Евро

Стали известны стартовые составы сборных Сербии и Шотландии на финальный матч пути С в плей-офф Лиги наций УЕФА.
Сербия: Райкович, С. Митрович, Миленкович, Гудель, Максимович, Лукич, Костич, Милинкович-Савич, Лазович, А. Митрович, Тадич.
Запасные: Дмитрович, Роцков, Катай, Младенович, Спайич, Радоньич, Коларов, Гачинович, Влахович, Йович, Ристич, Груич.
Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминей, Галлахер, Тирни, Макгинн, Джек, Дайкс, Макгрегор, Кристи.
Запасные: Маклафилин, Гордон, Патерсон, Маклин, Маккена, Купер, Армстронг, Берк, Макберни, Гриффитс, Палмер, Консидайн.
Победитель матча обеспечит себе участие на групповом этапе Евро-2020. В полуфинале пути C плей-офф отбора Сербия обыграла Норвегию (2:1 ДВ), а Шотландия — Израиль (0:0, 5:3 пен.).
- 12 ноября 2020
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:32
-
22:31
-
22:16
-
22:05
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
20:57
-
20:44
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:35
-
19:34
-
19:02
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:10
-
17:54
-
17:39
-
17:30