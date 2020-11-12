Сербия — Шотландия: стартовые составы команд на матч за путёвку на Евро

Стали известны стартовые составы сборных Сербии и Шотландии на финальный матч пути С в плей-офф Лиги наций УЕФА.

Сербия: Райкович, С. Митрович, Миленкович, Гудель, Максимович, Лукич, Костич, Милинкович-Савич, Лазович, А. Митрович, Тадич.

Запасные: Дмитрович, Роцков, Катай, Младенович, Спайич, Радоньич, Коларов, Гачинович, Влахович, Йович, Ристич, Груич.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминей, Галлахер, Тирни, Макгинн, Джек, Дайкс, Макгрегор, Кристи.

Запасные: Маклафилин, Гордон, Патерсон, Маклин, Маккена, Купер, Армстронг, Берк, Макберни, Гриффитс, Палмер, Консидайн.

Победитель матча обеспечит себе участие на групповом этапе Евро-2020. В полуфинале пути C плей-офф отбора Сербия обыграла Норвегию (2:1 ДВ), а Шотландия — Израиль (0:0, 5:3 пен.).