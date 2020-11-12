Джикия: из-за поля в Молдавии не получилось качественно использовать моменты
Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал результат товарищеского матча с Молдавией (0:0).
«В завершении у нас не получалось, поэтому не забили. Были хорошие подходы и удары, но, наверное, поле вносило коррективы. Из-за этого не получилось качественно использовать свои моменты. До матча был настрой на победу», — цитирует защитника сборной России «Матч ТВ».
В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ).
Следующий матч Лиги наций УЕФА сборная России проведёт 15 ноября с командой Турции.
Сборная России сыграла вничью с Молдавией
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