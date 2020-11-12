Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия: из-за поля в Молдавии не получилось качественно использовать моменты

Джикия: из-за поля в Молдавии не получилось качественно использовать моменты
Футбол / Сборная России 0

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал результат товарищеского матча с Молдавией (0:0).

«В завершении у нас не получалось, поэтому не забили. Были хорошие подходы и удары, но, наверное, поле вносило коррективы. Из-за этого не получилось качественно использовать свои моменты. До матча был настрой на победу», — цитирует защитника сборной России «Матч ТВ».

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. Молдавская команда нанесла 4 удара по воротам (0 — в створ), российская — 16 ударов по воротам (3 — в створ).

Следующий матч Лиги наций УЕФА сборная России проведёт 15 ноября с командой Турции.

Сборная России сыграла вничью с Молдавией
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020