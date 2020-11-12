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Станислав Черчесов: Молдова ничем не удивила

Станислав Черчесов: Молдова ничем не удивила
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

«Впечатления — контрольный матч. Каждый тренер решал свои задачи. Перед сбором хотели действовать по одному плану, но ситуация внесла коррективы. Есть травмированные, есть те, кто не приехал из-за теста. Использовали другие варианты, попробовали. При зрителях было бы играть приятнее. Этого нам не хватало, кроме голов.

Молдова ничем не удивила. Все время играли 5-3-2, сегодня играли в четыре защитника. Мы всё просчитывали, сюрпризов не было. Что они будут настроены, мы знали. Понимали, что раздражитель хороший. Они старались, мы попробовали новые варианты, которые в каких-то моментах удались, в каких-то — нет. Посмотрим спокойно и разберём», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России сыграла вничью с Молдавией
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