Черчесов — Губерниеву: Сафонов ваш сын внебрачный, почему всё время про него спрашиваете?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил шуткой на вопрос Дмитрия Губерниева о голкипере Матвее Сафонове.

«Сафонову рано выходить в основе сборной? Это ваш внебрачный сын, что ли, почему всё время про него спрашиваете? Когда сочтём нужным, тогда это сделаем», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Место в воротах занял Гильерме.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.