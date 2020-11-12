Черчесов — Губерниеву: Сафонов ваш сын внебрачный, почему всё время про него спрашиваете?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил шуткой на вопрос Дмитрия Губерниева о голкипере Матвее Сафонове.
«Сафонову рано выходить в основе сборной? Это ваш внебрачный сын, что ли, почему всё время про него спрашиваете? Когда сочтём нужным, тогда это сделаем», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Место в воротах занял Гильерме.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.
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