Даниил Фомин прокомментировал дебют в стартовом составе сборной России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от дебюта в стартовом составе сборной России в матче с Молдавией (0:0).



«В раздевалке перекинулись парой фраз. Первое впечатление — игра была тяжёлой. Создавали моменты, чуть-чуть не хватило где-то последнего паса, где-то реализации. Будем работать. Готовимся к следующим очень важным играм. Конечно, хотелось победить. В сборной все настраиваются на победу, тренер настраивает на победу, готовились. У меня тоже были моменты в первом тайме.

Спасибо за доверие. Мой первый матч — полноценный. Будем работать и двигаться дальше. По ощущениям готов сыграть и в следующем матче, а там, конечно, тренер будет решать", — цитирует Фомина «Матч ТВ».