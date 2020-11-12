Даниил Фомин прокомментировал дебют в стартовом составе сборной России
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от дебюта в стартовом составе сборной России в матче с Молдавией (0:0).
«В раздевалке перекинулись парой фраз. Первое впечатление — игра была тяжёлой. Создавали моменты, чуть-чуть не хватило где-то последнего паса, где-то реализации. Будем работать. Готовимся к следующим очень важным играм. Конечно, хотелось победить. В сборной все настраиваются на победу, тренер настраивает на победу, готовились. У меня тоже были моменты в первом тайме.
Спасибо за доверие. Мой первый матч — полноценный. Будем работать и двигаться дальше. По ощущениям готов сыграть и в следующем матче, а там, конечно, тренер будет решать", — цитирует Фомина «Матч ТВ».
Сборная России сыграла вничью с Молдавией
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