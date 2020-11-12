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Радимов: Соболев говорит, что он техничнее Дзюбы? Ну-ну

Радимов: Соболев говорит, что он техничнее Дзюбы? Ну-ну
Футбол / Сборная России 0

Бывший полузащитник «Зенита», а в настоящее время тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на результат очередного матча сборной России. Встреча закончилась со счётом 0:0.

В матче не принимал участия форвард «Зенита» Артём Дзюба. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов решил не вызывать его в сборную после скандала с появлением интимного видео. Радимов припомнил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнил себя с Дзюбой. В одном из интервью Соболев заявил, что он более техничный футболист, чем Дзюба.

«Соболев говорит, что он техничнее Дзюбы? Ну-ну», — написал Радимов в своём «твиттере», использовав смеющийся до слёз эмодзи.

Соболев не попал в стартовый состав на матч с Молдавией, но вышел на поле во втором тайме.

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